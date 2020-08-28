قصف إسرائيلي عنيف على غزة والفصائل ترد بالصواريخ

أغارت طائرة حربية إسرائيلية على موقع لفصائل المقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة فجر اليوم الجمعة.

وحسب وكالة "معا" فإن طائرة حربية استهدفت الموقع بثلاثة صواريخ ما ألحق به أضرارا مادية.

كما قصفت الطائرات موقعا للمقاومة جنوب غرب غزة بأربعة صواريخ.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية نقطة لقوة "حماة الثغور" شرق رفح جنوب قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحادثين.

من جهته قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن "طائرات مقاتلة وطائرات ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت بنية تحتية تحت الأرض وموقعا عسكريا لحماس ردا على استمرار نفخ البالونات المتفجرة وحرقها من قطاع غزة إلى المستوطنات خلال النهار".

وفجر اليوم أطلقت المقاومة الفلسطينية ستة صواريخ صوب المستوطنات المحيطة بغلاف غزة.

نصحى من النوم على قصف إسرائيلي + مستجدات كورونا .

مش عارفين من وين نتلاقها . #غزه_تحت_القصفpic.twitter.com/5OzRJJedH8 — Amjad ahmed #Gaza (@Amjadkullab92) August 28, 2020

#عاجل: قصف إسرائيلي على غزة الآن — وكالة غزة الآن الإخبارية (@gazalnps) August 28, 2020

المصدر: معا