سقوط ثلاثة صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت على ساحة فارغة داخل المنطقة الخضراء".

وأضافت، أن "العملية لم تسفر عن أية أضرار"، مبينة، أن "الصواريخ اطلقت من منطقة البيجية في حي المنصور القريب على المنطقة الخضراء".

وقبل ساعات سقط صاروخ في منطقة الجادرية المحاذية للمنطقة الخضراء دون أن يسفر عن إصابات.

المصدر: RT