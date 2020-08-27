عباس يشدد إجراءات الوقاية من كورونا ويرسل وفدا إلى غزة

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وأمر بإرسال وفد وزاري إلى غزة للوقوف على مستجدات الأوضاع الوبائية هناك وتقديم المساعدة المطلوبة.

وجاءت تعليمات عباس خلال ترأسه اليوم الخميس اجتماعا للجنة الطوارئ التي تضم أعضاء من الحكومة والأجهزة الأمنية، والمحافظين.

وأفاد بيان نشرته وكالة "وفا" بعد الاجتماع بأن عباس أصدر تعليمات بتشديد الإجراءات الوقائية، داعيا إلى احترام تعليمات المؤسسات الحكومية والصحية والأمنية، ومنع التجمعات من أعراس ومآتم وغيرها، والالتزام الكامل بالكمامات والتباعد والتعقيم تحت طائلة المسؤولية.

وخلال الاجتماع قدم كل من رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي الكيلة، تقارير حول الحالة الوبائية في فلسطين.

وأكد اشتية أن العمل يجري والتحضير للعودة للمدارس استنادا إلى البروتوكول الصحي المعتمد، لتأمين استحقاقات الوقاية والسلامة للطلبة والمعلمين.

المصدر: وفا