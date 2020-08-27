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المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإزالة وحدات استيطانية في الضفة الغربية

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المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإزالة وحدات استيطانية في الضفة الغربية
Reuters Ronen Zvulun
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أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قرارا بإزالة مجموعة من الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرة أن بناءها تم على أراض فلسطينية خاصة.

وألزم قرار المحكمة العليا السلطات الإسرائيلية بإيجاد مساكن جديدة للمستوطنين الذين تقررت إزالة منازلهم، في غضون 36 شهرا.

وألغت المحكمة حكم محكمة أدنى، صادرا في عام 2018، اعترف بشرعية مطالب المستوطنين في البؤرة الاستيطانية متسبي كراميم على الرغم من أنها بنيت على أراض خاصة يمتلكها فلسطينيون.

واتخذ قرار عام 2018 بناء على قانون إسرائيلي يقر بـ"شرعية" خصخصة الأراضي من قبل المستوطنين في حال أقيمت المستوطنة "بحسن النية".

يذكر أن مستوطنة متسبي كراميم تم بناؤها قبل 20 عاما، وتأوي حاليا نحو 40 عائلة يهودية.

المصدر: رويترز

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