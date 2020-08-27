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بالصور.. شرطة غزة تغلق الطرق المودية لشمال القطاع

أخبار العالم العربي

بالصور.. شرطة غزة تغلق الطرق المودية لشمال القطاع
Reuters
تفشي جائحة كورونا في قطاع غزة
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عزلت شرطة غزة شمال القطاع عن مدينة غزة بالمكعبات الأسمنتية وأكوام الرمل في إطار خطة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت صور أوردها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، جرافات تقوم بوضع المكعبات الأسمنتية والرمل لإغلاق الشوارع المودية لشمال القطاع. 

بالصور.. شرطة غزة تغلق الطرق المودية لشمال القطاع

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بالعدوى في القطاع، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي إلى 138 حالة، 63 منها نشطة، فيما بلغ عدد الوفيات 3 حالات فقط. 

بالصور.. شرطة غزة تغلق الطرق المودية لشمال القطاع

وأكدت الوزارة وجود 2269 شخصا في مراكز الحجر والعزل الصحي و178 مخالطا محجورا عليهم منزليا. 

وأمس الأربعاء، أعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في غزة، تمديد حظر التجوال في كافة محافظات القطاع لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد وذلك في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

بالصور.. شرطة غزة تغلق الطرق المودية لشمال القطاع

المصدر: مواقع إخبارية فلسطينية

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