 
مباشر

جنرال إسرائيلي متقاعد: "حزب الله" لم يرتدع ولا يخشى رد إسرائيل

أخبار العالم العربي

جنرال إسرائيلي متقاعد:
Reuters AZIZ TAHER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/om4u

اعتبر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد رئيس معهد دراسات الأمن القومي عاموس يادلين، أن هناك مؤشرات تدل على أن إسرائيل لم تتمكن من ردع "حزب الله"، وأن الحزب لا يخشى رد إسرائيل.

ونقلت القناة السابعة للتلفزيون الإسرائيلي عن يادلين قوله، إن "الهجمات الإرهابية المتكررة والتصريحات في وسائل الإعلام تدل على أن الجماعة لم ترتدع ولا تخشى ردا إسرائيليا واسع النطاق".

إقرأ المزيد
رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد المنطقة الشمالية والجيش ينشر فيديو للمنطقة التي نفذت فيها العملية
رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد المنطقة الشمالية والجيش ينشر فيديو للمنطقة التي نفذت فيها العملية

وأشار إلى أن إسرائيل في مساعيها للحفاظ على التوازن بين استخدام القوة على نطاق محدود وضمان ردع "حزب الله"، وصلت إلى "نقطة خطيرة ستفضي إلى التصعيد على الأرجح".

ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في الأيام الأخيرة.

المصدر: القناة السابعة الإسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا