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ماكرون وتبون يبحثان التطورات في مالي وليبيا

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ماكرون وتبون يبحثان التطورات في مالي وليبيا
Reuters
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون
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تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلالها قضايا مختلفة، بينها التطورات في ليبيا ومالي.

وجاء في بيان عن الرئاسة الجزائرية: "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تلقى اليوم مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث خلالها الرئيسان تطور العلاقات بين البلدين، وتناولا على وجه الخصوص مستجدات الوضع في ليبيا ومالي".

وكان الرئيسان بحثا في يونيو المنصرم الملف الليبي والوضع في منطقة الساحل، وفقا لما أفاد به بيان عن الإيليزيه.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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