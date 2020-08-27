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لبنان.. تداول فيديو لشاحنات عسكرية فرنسية تنقل صحفيين إلى مرفأ بيروت

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لبنان.. تداول فيديو لشاحنات عسكرية فرنسية تنقل صحفيين إلى مرفأ بيروت
فيديو لشاحنات عسكرية فرنسية تنقل صحفيين إلى مرفأ بيروت
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لشاحنات عسكرية فرنسية تنقل صحفيين إلى مرفأ بيروت، دون أي مرافقة عسكرية أو أمنية لبنانية.

وقال مغردون إن الفيديو يظهر مواطنا لبنانيا صاحب كافتيريا داخل مرفأ بيروت وهو يخاطب صحفيين أجانب يدخلون المرفأ على متن الشاحنات الفرنسية.

ويظهر المقطع عددا كبيرا من الصحفيين يدخلون المرفأ لإعداد التقارير والتقاط الفيديوهات والصور، بينما يمنع مالك الكافتيريا من الدخول للاطلاع على حال مطعمه.

وتملك الغضب المواطن الذي صرخ قائلا: "يحيا الاحتلال الفرنسي، فرنسا بتفوتك وفرنسا بتضهرك (يقصد إلى داخل المرفأ)!".

المصدر: "تويتر"

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