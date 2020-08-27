الجزائر.. 10 وفيات و400 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، تسجيل 10 وفيات و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 43016، فيما ارتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1475 حالة.

وتماثل 271 شخصا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 30157، بينما يخضع 28 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.

المصدر: RT