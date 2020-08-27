مصر تلاحق المطلوبين أمنيا بكاميرات جديدة

قال المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، إنه سيتم ملاحقة المطلوبين أمنيا عبر منظومة مراقبة جديدة.

وأوضح عبد الهادي لجريدة "الشروق" المصرية، أن الخطة تشمل زيادة أعداد الكاميرات بالخطين الأول والثاني تحديدا مثلما هو جار العمل به في الخط الثالث للمترو "العتبة - عدلي منصور"، بحيث تتمتع الكاميرات بتقنية قادرة على تحديد أو التحقق من وجوه الأشخاص المطلوبين أمنيا.

وأشار إلى أن الكاميرات الرقمية الجديدة يمكنها التعرف على الوجوه المخزنة بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العام ومصلحة الأحوال المدنية، ومن ثم تعطي إخطارا بتواجد الأشخاص المطلوبين والمسجلين بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العامة بمجرد ظهورهم على الكاميرات.

وتابع: الكاميرات الجديدة تحقق مزيدا من السيطرة الأمنية ورصد المطلوبين قضائيا بمجرد نزولهم وتواجدهم على أرصفة وصالات ومداخل ومخارج المحطات.

المصدر: الشروق