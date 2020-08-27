هنية يرد على انتقادات لقائه بأردوغان وتأكيدات إسرائيلية بمنح أنقرة جوازات تركية لأعضاء من حماس

علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على الانتقادات التي طالت لقاءه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت 22 أغسطس.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام تركية، أن "اللقاء مع الرئيس أردوغان يأتي في سياق العلاقات التاريخية والثابتة الأصيلة لتركيا مع فلسطين بكافة فصائلها".

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وأضاف هنية أن الرئيس التركي "يعمل على إبرام المصالحة الوطنية الفلسطينية منذ أمد بعيد، ويحث حماس وفتح على إنجازها".

وأشار إلى أن أردوغان يرى العمل الفلسطيني هو الأهم في هذه المرحلة في مواجهة مخططات إنهاء القضية الفلسطينية، وأن الرئيس التركي اتصل بالرئيس محمود عباس قبل اللقاء المشترك بينهما، وتحدث معه حول آفاق التعاون.

وجاءت تصريحات هنية بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة رفضها الشديد للقاء أردوغان وفد حماس.

وحذرت الخارجية الأمريكية من أن "تواصل الرئيس أردوغان المستمر مع هذه المنظمة الإرهابية لا يؤدي إلا لعزل تركيا عن المجتمع الدولي، والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني، وتقويض الجهود العالمية لمنع الهجمات الإرهابية من غزة".

واستضاف الرئيس رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي 22 أغسطس، هنية ومسؤولين آخرين من حماس، للمرة الثانية خلال هذا العام.

واللقاء حضره من الجانب التركي رئيسا الاستخبارات هاكان فيدان، ودائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. pic.twitter.com/DFSRvR16ru — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) August 22, 2020

المصدر: "ترك برس"