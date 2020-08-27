مسؤول أمني يكشف السبب المحتمل لاقتحام سفارة ليبيا في بيلاروس

قال ستانيسلاف كودرياشوف، المستشار الأمني للقائم بأعمال سفارة ليبيا في بيلاروس محمد ستيتة، إن محاولة اقتحام سفارة ليبيا في مينسك اليوم الخميس تصب في مصلحة حكومة الوفاق الوطني.

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وأوضح أن الجهة التي تقف وراء الاقتحام معروفة، مضيفا: "نحن نعرف منظم الاقتحام، إنه ملحق عسكري سابق عمل كسفير لبعض الوقت، لم يعد له نفوذ وهو من الموالين لحكومة الوفاق الوطني".

ولفت كودرياشوف إلى أن ستيتة تعرض لإصابات خفيفة أثناء اقتحام السفارة.

وكان ستيتة وصف المقتحمين بأنهم "مجموعة إرهابية" وقال إنها "مؤلفة من أربعين شخصا بينهم اثنان أو ثلاثة ليبيين هاجمت السفارة قرابة الساعة السادسة صباحا، حيث كان هناك عدد من الأشخاص بينهم دبلوماسيون سابقون يقومون بأعمالهم داخل المبنى".

ودعا القائم بالأعمال الليبي السلطات في بيلاروس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مناشدا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بالتدخل العاجل.

وفي وقت لاحق أعلن ستيتة أن الهجوم انتهى، وأن الأمور تعود تدريجيا إلى طبيعتها.

المصدر: وكالات + RT