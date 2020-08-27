السعودية: 30 وفاة و1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 311855 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن من ضمن الإصابات 21815 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1582 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 1019 حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 83%، وكبار السن 6 %.

وأفادت بأنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3785، بالإضافة إلى توثيق 1310 حالات تعافي ليصبح إجمالي حالات الشفاء 286255.

ودعت الصحة الجميع إلى "الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق".

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1019) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1310) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (286,255) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/TQ36FSK468 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 27, 2020

المصدر: وكالة الأنباء السعودية