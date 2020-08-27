أول لقاء له مع شخصية أجنبية.. عرنوس يستقبل معاون وزير الدفاع الإيراني في دمشق

في أول لقاء يعقده مع شخصية أجنبية بحث رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس مع معاون وزير الدفاع الإيراني إبراهيم محمود زاده التعاون بين بلديهما في عدد من القضايا التنموية.

وذكرت رئاسة الوزراء السورية أن عرنوس وهو المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بحث مع زاده وهو أيضا رئيس منظمة التأمينات الاجتماعية للقوات المسلحة الإيرانية تعزيز العلاقات بين بلديهما "في مجالات البنى التحتية والإسكان والاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال التشييد السريع للضواحي السكنية ومحطات تحلية المياه، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الكهرباء والموارد المائية والنفط والتعليم التقني والتأهيل والتدريب".

وأضافت أن الاجتماع تطرق أيضا إلى تذليل "أي عقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين".

وأعرب عرنوس عن "تقديره لوقوف إيران إلى جانب سوريا خلال الحرب الإرهابية عليها وتقديمها مختلف أنواع الدعم لها" وأكد "أهمية استمرار العمل المشترك للوصول بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين إلى مستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية التي تربطهما، تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين وبما يحقق المصلحة المشتركة".

وأضافت رئاسة الوزراء أن زاده قدم التهنئة لعرنوس بتكليفه تشكيل الوزارة في سوريا، مؤكدا عمق العلاقات السورية الإيرانية وتجذرها في مختلف المجالات، لافتا إلى أهمية زيادة التنسيق والتعاون المشترك في جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتنشيط دور القطاع الخاص من الجانبين في إقامة مشروعات مشتركة".

المصدر: صفحة رئاسة مجلس الوزراء السوري في فيسبوك