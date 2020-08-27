بوغدانوف يبحث مع مستشار الرئيس اللبناني تخطي نتائج انفجار بيروت

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع مستشار الرئيس اللبناني أمل أبو زيد، الوضع في لبنان لا سيما تجاوز تداعيات الانفجار في مرفأ بيروت وضرورة تشكيل حكومة جديدة.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه "جرى خلال المحادثة تبادل معمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في لبنان، وفي الدرجة الأولى في سياق مهام التشكيل السريع للحكومة اللبنانية الجديدة والتغلب على العواقب الاجتماعية والاقتصادية للانفجار المدمر في ميناء بيروت في 4 أغسطس".

وأضافت الخارجية في بيانها أن "الجانب الروسي جدد دعمه لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وحق اللبنانيين في اتخاذ قراراتهم بشكل مستقل ودون تدخل خارجي في جميع قضايا الأجندة الوطنية على أساس الحوار والاعتبار المتبادل للمصالح. وقد تم التأكيد على استعداد موسكو الثابت لمواصلة التطوير الكاملة للعلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، بما في ذلك الحفاظ على الاتصالات مع القوى السياسية الرائدة في لبنان الصديق من أجل تعزيز الانسجام بين الطوائف والاستقرار هناك".

ووقع انفجار في 4 أغسطس الجاري، في مرفأ العاصمة اللبنانية ما أسفر عن مقتل أكثر 170 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

واندلعت تظاهرات مناهضة للحكومة، ما دفع رئيس الحكومة حسان دياب إلى إعلان استقالة حكومته، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من تداعيات أزمة اقتصادية قاسية.

المصدر: سبوتنيك