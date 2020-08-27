وزيرة الصحة المصرية تتحدث عن مرض مزمن يتسبب في الوفاة حال الإصابة بفيروس كورونا

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن أكثر الأمراض المزمنة التى تعرض صاحبها للوفاة في حالة إصابته بفيروس كورونا هو الكبد.

إقرأ المزيد

وأكدت زايد أن الحالة الوبائية والصحية للدولة المصرية ترتبط بالسياحة وكافة الأنشطة التجارية والسياحية التي لن تعود سوى بانخفاض الإصابات، قائلة: "مش هترجع وتستمر غير بانخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا".

وطالبت المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الطبية للوقاية ضد كورونا وغسل الأيدي بالمطهرات والابتعاد عن التجمعات والأماكن المغلقة.

وأشارت وزيرة الصحة ، إلى أن البرنامج الرئاسي للكشف عن الأمراض المزمنة تردد عليه أكثر من 3.5 مليون مواطن وإجمالي 2 مليون تلقوا العلاج بالفعل بشأن هذه المبادرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية