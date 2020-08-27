الكاظمي: الجيش العراقي تعرض إلى محاولات لإضعافه لكننا تصدينا لها

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن الجيش العراقي تعرض إلى محاولات لإضعافه، وقد تصدت الحكومة لهذه المحاولات.

وأكد الكاظمي خلال استقباله وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، أن "فرنسا شريكة في الحرب ضد الإرهاب، والحكومة العراقية حريصة على تطوير هذه الشراكة للوصول الى تعزيز وتأهيل متكامل للقدرات الأمنية العراقية وتطوير كفاءتها القتالية، وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية".

وأضاف، أن "فرنسا تعد شريكا استراتيجيا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن كونها دولة صديقة، وعلاقاتنا متينة تمتد لسنوات طويلة".

من جانبها أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي: "عزم فرنسا على الوقوف مع العراق في الحرب ضد الإرهاب، ودعم القوات الأمنية العراقية، لاسيما وأن فرنسا قد ساهمت ضمن التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش"، وفقا لبيان حكومي.

وقالت إن "فرنسا تشاطر العراق في أن تنظيم داعش ما زال يشكل تهديدا للعراق والمنطقة، لاسيما أنشطته الإرهابية في سوريا، ونحن مستمرون بمجابهته".

وأشارت الوزيرة الفرنسية الى "الدور المهم الذي يقوم به التحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش، خاصة ما يتعلق بالدعم الجوي وتبادل المعلومات".

وأعربت بارلي عن "استعداد بلادها لاستئناف جهود التدريب للقوات العراقية والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، وذلك في أقرب وقت ممكن، ووفق نمط عمل وإطار جديدين لمساهمة التحالف الدولي في العراق، تحدده الرؤية والحاجة العراقية، وبالشكل الذي يعزز سيادة العراق".

المصدر: RT