واشنطن تدين الهجوم على عجلة تابعة للأمم المتحدة شمالي العراق

دانت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، الهجوم الذي طال عجلة تابعة للأمم المتحدة في محافظة نينوى شمالي العراق.

وذكر بيان للسفارة: "تدين سفارة الولايات المتحدة في بغداد الهجوم الذي طال أمس عجلات تابعة للأمم المتحدة والتي تؤدي مهمة إنسانية شمالي العراق".

وأضاف: "يعتمد السكان الأكثر هشاشة في العراق على الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى لمساعدة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومنهم اللاجئون والعائدون إلى ديارهم والنازحون".

ودعت السفارة: "جميع الأطراف في العراق إلى احترام القانون والمعايير الإنسانية الدولية والسماح لعمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان في الوقت الذي يضطلعون فيه وشركاؤهم العراقيون بأعمال الاستجابة الإنسانية المهمة".

يذكر أن شرطة محافظة نينوى قالت أمس، إن "العبوة الناسفة التي استهدفت عجلة تابعة للأمم المتحدة، هي من مخلفات تنظيم داعش".

المصدر: RT