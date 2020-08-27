منظمة العفو الدولية تدعو لإطلاق سراح 6 محتجين في طرابلس الليبية

دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح 6 محتجين على الأقل اختطفوا عندما أطلق مسلحون الذخيرة الحية لتفريق مظاهرة في طرابلس، منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد.

وقالت المنظمة إن مسلحين يرتدون زيا عسكريا فتحوا النار على المتظاهرين دون سابق إنذار مستخدمين بنادق كالاشنيكوف وأسلحة آلية مثبتة على شاحنات، لتفريق مظاهرة في طرابلس، عندما احتشد محتجون في طرابلس وأماكن أخرى في غرب ليبيا للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد.

وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إلى أنه إلى جانب المخطوفين، فقد أصيب عدد من المتظاهرين في إطلاق النار الذي وقع في منطقة خاضعة لسيطرة "النواصي" المتحالفة مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.

وبحسب موقع "agenzianova"، قالت مصادر محلية: "سقوط 6 جرحى على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء إطلاق عناصر تابعة لمليشيات حكومة فايز السراج، الذخيرة الحية على المحتجين في ميدان الشهداء وسط طرابلس".

وأفادت المصادر بأن المليشيات اختطفت عددا من المتظاهرين في ميدان الشهداء.

وقالت مصادر في داخلية حكومة طرابلس إن المتظاهرين المختطفين تم نقلهم إلى معتقلات خاضعة لمليشيات النواصي وكتيبة حماية طرابلس.

كما أفاد شهود عيان بأن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني انسحبت من ميدان الشهداء بعد تدخل مسلحين لفض المحتجين.

المصدر: agenzianova