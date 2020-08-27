مياه النيل تشكل شلالات في شوارع الخرطوم وسط تحذيرات من ارتفاع قياسي في منسوبه

حذرت وزارة الري والموارد المائية السودانية المواطنين والجهات المختصة من أن "وارد النيل في الخرطوم أعلى من تنبؤات لجنة الفيضان بوزارة الري".

وجاء في بيان الوزارة، "اليوم الخميس 27 أغسطس، تنبه، وارد النيل في الخرطوم أعلى من تنبؤات لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية وهنالك زيادة في العدد من الأحباس.. الرجاء من المواطنين أخذ الحيطة والحذر".

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وذكرت وكالة الأنباء السودانية يوم الثلاثاء، أن منسوب النيل الأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم، سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من قرن وبلغ 17.32 متر، وهو مستوى تفوق على ما حققه النهر حتى مع الفيضانات التاريخية المدمرة.

من جهته قال خبير المياه، عباس شراق، في تصريح لـ"RT" إن منسوب المياه في النيل الأزرق بلغ أعلى مستوى بسبب الأمطار الموسمية التي يشهدها السودان.

المصدر: RT