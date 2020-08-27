 
مباشر

من مسقط.. بومبيو يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار عبر "مجلس تعاون خليجي موحد"

أخبار العالم العربي

من مسقط.. بومبيو يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار عبر
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يجتمع مع سلطان عمان هيثم بن طارق في فبراير الماضي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/olzd

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه بحث مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد أهمية تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة من خلال "مجلس تعاون خليجي موحد".

وأضاف بومبيو في تغردة عبر "تويتر" نشرها بعد اجتماعه مع السلطان هيثم في قصر البركة بمسقط. "ممتنون لشراكتنا الأمنية والعلاقات الاقتصادية القوية".

وذكرت السفارة الأمريكية في مسقط، أن بومبيو والسفيرة ليزلي تسو "التقيا بجلالة السلطان هيثم بن طارق لمناقشة العلاقات المتينة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية".

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أنه "تم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين".

وكان بومبيو قد وصل إلى سلطنة عمان اليوم الخميس في إطار جولة بالشرق الأوسط بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات أعلن في 13 أغسطس.

وقبل وصوله إلى عمان، زار بومبيو إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات.

المصدر: RT  + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا