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تونس.. تحرير شقيقين مختطفين في منزل بورقيبة

أخبار العالم العربي

تونس.. تحرير شقيقين مختطفين في منزل بورقيبة
Reuters
عناصر من الأمن التونسي
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ألقت قوات الأمن التونسية التابعة لمنطقة أمن مدينة منزل بورقيبة القبض على منحرفين تورطا في عملية خطف شقيقين يبلغان من العمر 7 و12 عاما.

وقدم والد المخطوفين مساء أمس الأربعاء، بلاغا عن غياب طفليه منذ يومين، وتحركت مختلف الفرق الأمنية بمنزل بورقيبة على الفور.

وتمكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية الخاطف، ثم تحديد مكان تواجده في مصنع مهجور، حيث تم إيقافه وإعادة الشقيقين إلى إبويهما مع إيقاف شخص ثان، وفق رئيس منطقة الشرطة بمنزل بورقيبة.

وما تزال التحقيقات متواصلة لمعرفة السبب الحقيقي وراء عملية الاختطاف.

المصدر: إذاعة موزاييك أف أم

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