روسيا: لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار في سوريا بسبب تصرفات الإرهابيين

اعتبر مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنه من غير الممكن الحديث عن وقف كامل لإطلاق النار في سوريا بسبب تصرفات الجماعات الإرهابية هناك.

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وقال لافرينتيف، في تصريح صحفي أدلى به الأربعاء في جنيف، التي تستضيف جلسة جديدة للجنة الدستورية السورية: "الجميع يلاحظ استقرارا معينا للوضع في سوريا من حيث الالتزام بنظام وقف إطلاق النار، على الرغم من وجود استفزازات، لكن عددها أصبح أقل بكثير".

وأضاف: "لا يمكننا الآن الحديث عن وقف إطلاق النار، واضعين في الاعتبار ضرورة مواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية، مع الأسف أعدادهم تتزايد، في هذه الظروف من الصعب الحديث عن إعادة إعمار سوريا".

ولفت مبعوث الرئيس الروسي في هذا السياق إلى تسجيل تكثيف أنشطة الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي في الأراضي السورية.

المصدر: وكالات