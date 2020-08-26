مصر تسجل 19 وفاة و206 حالات جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء، إنها سجلت 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة، مقابل 141 إصابة و18 وفاة يوم الثلاثاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها و5317 حالة وفاة".

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجوال ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو، ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، حافظت مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

المصدر: RT