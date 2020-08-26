الكرملين: رئيسا أركان روسيا والولايات المتحدة بحثا الحادث في سوريا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن رئيسي أركان روسيا والولايات المتحدة، الفريق فاليري غيراسيموف والجنرال مارك ميلي، بحثا الحادث الذي وقع بين قوات من الجانبين في سوريا.

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وقال بيسكوف، في حديث لوكالة "تاس"، إنه "تم إجراء مكالمة هاتفية بين رئيس هيئتي الأركان" لكلا البلدين، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وسبق أن أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا.

واتهمت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون إيليون، الجانب الروسي بـ"انتهاك" بروتوكولات آلية منع وقوع الاشتباكات بين الجانبين في سوريا خلال الحادث الذي وقع في منطقة بلدة ديريك المالكية.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن الحادث أسفر عن جرح "عدد قليل" من عسكريي الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وأوضح أحد المتحدثين أنها ناجمة عن "تصادم".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق آخر من الجانب الروسي بشأن إصابة العسكريين الأمريكيين.

المصدر: "تاس" + وكالات