كوشنير: تطبيع السعودية ودول خليجية مع إسرائيل "أمر حتمي"

قال جاريد كوشنير، كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتوقع أن تقدم دول خليجية، بما فيها السعودية، على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

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وفي جوابه على سؤال لموقع "نيوزويك" حول إمكانية عقد السعودية والبحرين اتفاقات تطبيع مع إسرائيل، قال كوشنير: "أعتقد أن الأمر حتمي، وتبقى مسألة وقت فقط. بلدان عديدة تراقب هذا (التطبيع) عن كثب وتنتظر ردود الفعل بشأنه".

وأضاف: "الأجيال الشابة متحمسة جدا له (التطبيع)... والحقيقة هي أن معظم هذه البلدان تريد أن تنمي اقتصاداتها".

وزعم كوشنير أن زعماء المنطقة "أعربوا عن تشاؤمهم بشأن نية القيادة الفلسطينية في تحسين حياة الفلسطينيين"، مضيفا أنهم لن يتخلوا عن طموحاتهم في المنطقة بسبب "عجز القيادة الفلسطينية عن المضي قدما".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

المصدر: "نيوزويك" + RT