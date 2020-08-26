السجن المشدد 15 سنة على مدعي وحي القرآن في مصر

أسدلت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية الستار على قضية "مدعي الوحي بتعديل القرآن ونشره".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2016 بقيام المدعو "ى . م . ع" 40 سنة وهو نقاش مقيم ببورفؤاد، بتحريف نصوص القرآن الكريم عمدا وتغيير بعض كلماته وحروفه وأسماء السور وتغيير علامات الأرباع والأحزاب والأجزاء، مما ترتب على ذلك تغيير في الشكل والمعنى فضلا عن قيامه بطباعته قاصدا نشره على الناس.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته قرر أنه أوحي إليه بقرآن جديد مؤكدا ارتكابه الواقعة بقيامه بتعديل وتحريف آيات المصحف الشريف قاصدا بطباعتها ونشرها على الناس لتوصيل الوحي المنزل إليه.

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.

ناصر حاتم

المصدر: RT