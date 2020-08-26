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الولايات المتحدة: روسيا خرقت بروتوكولات منع الاشتباك خلال حادث إصابة جنودنا في سوريا

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة: روسيا خرقت بروتوكولات منع الاشتباك خلال حادث إصابة جنودنا في سوريا
RT
احتكاك بين وحدات روسية وأمريكية شمال شرق سوريا (صورة من فيديو نشر يوم 26 أغسطس 2020).
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اتهمت الولايات المتحدة الجانب الروسي بـ"انتهاك" بروتوكولات آلية منع وقوع الاشتباكات بين الجانبين في سوريا خلال الحادث الذي وقع شمال شرق البلاد وأسفر عن إصابة عسكريين أمريكيين.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون إيليون، في بيان اصدره مساء اليوم الأربعاء، إن الحادث وقع صباح 25 أغسطس في منطقة بلدة ديريك المالكية شمال شرق سوريا، مضيفا أن "عربات روسية اصطدمت مع عربة مصفحة تابعة للتحالف الدولي، مما أسفر عن إصابة طاقمها".

وصرح بأن العربة الأمريكية غادرت موقع الحادث سعيا لتجنب حدوث أي نزاع بين الطرفين. 

وتابع إيليوت: "مثل هذه التصرفات غير الآمنة وغير المهنية تمثل انتهاكا لبروتوكولات منع وقوع الاشتباكات، التي تم إقرارها من قبل الولايات المتحدة وروسيا في ديسمبر العام 2019".

وشدد الجانب الأمريكي على أنه لا يريد أي تصعيد للوضع، لكنه "يتمتع بحق كامل للدفاع عن النفس".

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وسبق أن أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن الحادث أسفر عن جرح "عدد قليل" من عسكريي الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وأوضح أحد المتحدثين أنها ناجمة عن "تصادم".

وعلى خلفية هذا الحادث أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان الروسي، الفريق فاليري غيراسيموف.

وتتواجد في منطقة شمال شرق سوريا قوات أمريكية وروسية تنسق تحركاتها في إطار آلية منع وقوع الاشتباكات التي تم إنشاؤها عام 2015 مع تحديثها لاحقا عدة مرات مع وقوع تغيرات ميدانية في البلاد. 

المصدر: وكالات

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