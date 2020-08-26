الولايات المتحدة: لا أراض أخرى يمكن أن يسيطر عليها النظام السوري عسكريا

اعتبر الممثل الخاص الأمريكي المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، أن السلطات السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، لن تتمكن من تحقيق أي مكاسب جديدة على الأرض بطرق عسكرية.

وقال جيفري، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء خلال زيارة إلى أنقرة: "يجب أن تنتهي المرحلة العسكرية لهذا النزاع. لا أراض أخرى يمكن أن يسيطر عليها النظام".

وأضاف: "يجب على النظام العودة إلى طاولة المفاوضات والتعامل مع باقي المجتمع الدولي. هذه هي أولويتنا. اليوم وغدا سنتحدث حول هذا الأمر مع السلطات التركية".

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن تركيا يجب أن تكون في أي حال من الأحوال بين الأطراف الجالسة حول طاولة المفاوضات بشأن سوريا، التي قال إنه "تمثل تهديدا أمنيا وجيوسياسيا هائلا بالنسبة إلى كل دول جوارها بدءا من تركيا".

ومن المتوقع أن يلتقي جيفري في أنقرة يوم 27 أغسطس كلا من المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالن، ووزير دفاعه، خلوصي أكار.

المصدر: وكالات