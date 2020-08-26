 
مباشر

السلطات الأردنية توقف رسام الكاريكاتير عماد حجاج

أخبار العالم العربي

السلطات الأردنية توقف رسام الكاريكاتير عماد حجاج
Reuters
الأردن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/olva

أوقف مدعي عام عمان، اليوم الأربعاء، عماد حجاج، رسام الكاريكاتير الأردني المعروف بشخصية "أبومحجوب" الساخرة، على ذمة التحقيق جراء رسم كاريكاتوري اعتبر مسيئا.

وأكد نقيب الصحفيين في الأردن راكان السعايدة، توقيف رسام الكاريكاتير عماد حجاج على خلفية "قضية إلكترونية"، قائلا إنه بصدد التواصل مع عدة أطراف ويسعى إلى تكفيل حجاج.

كما نشر الرئيس التنفيذي لـ"مركز حرية وحماية الصحفيين" نضال منصور، أن الزميل حجاج أوقف على خلفية قضية نشر بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

وطالب منصور بالإفراج الفوري، مؤكدا أن الاحتجاز والتوقيف انتهاك وعقوبة مسبقة، وفق قوله.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا