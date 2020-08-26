السلطات الأردنية توقف رسام الكاريكاتير عماد حجاج

أوقف مدعي عام عمان، اليوم الأربعاء، عماد حجاج، رسام الكاريكاتير الأردني المعروف بشخصية "أبومحجوب" الساخرة، على ذمة التحقيق جراء رسم كاريكاتوري اعتبر مسيئا.

وأكد نقيب الصحفيين في الأردن راكان السعايدة، توقيف رسام الكاريكاتير عماد حجاج على خلفية "قضية إلكترونية"، قائلا إنه بصدد التواصل مع عدة أطراف ويسعى إلى تكفيل حجاج.

كما نشر الرئيس التنفيذي لـ"مركز حرية وحماية الصحفيين" نضال منصور، أن الزميل حجاج أوقف على خلفية قضية نشر بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

وطالب منصور بالإفراج الفوري، مؤكدا أن الاحتجاز والتوقيف انتهاك وعقوبة مسبقة، وفق قوله.

علمت قبل بتوقيف الزميل العزيز رسام الكاركتير عماد حجاج وهو عائد من الغور.

تواصلت مع وزيرا الداخلية والدولة لشؤون الاعلام وتبلغت انها على خلفية قضية نشر بموجب قانون الجرائم الالكترونية.

نطالب بالافراج الفوري عنه فالاحتجاز والتوقيف انتهاك وعقوبة مسبقة. — Nidal Mansour (@CdfjNidal) August 26, 2020

الحرية للفنان ، رسام الكاريكاتير الأخ الأستاذ عماد حجاج ..

أوقفه الأمن الأردني وملابسات الموضوع لم تتضح بعد ومازالت غير رسمية #عماد_حجاجpic.twitter.com/dB7Qhu05Z1 — عمار آغا القلعة (@Ammaraghaalkala) August 26, 2020

المصدر: وسائل إعلام أردنية