روما "تتابع عن كثب" قضية احتجاز شاب إيطالي في مطار القاهرة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع مسألة احتجاز شاب إيطالي في مطار القاهرة الدولي في مصر يوم الأحد الماضي.

وقالت وكالة "أكي" الإيطالية إن وزارة الخارجية أعلنت في بيان لها اليوم أنها "تتابع عن كثب" قضية احتجاز السلطات المصرية الشاب الإيطالي كالوجيرو نيكولا فالينزا (27 عاما).

وبحسب بيان الوزارة، فقد تم تفعيل كافة القنوات الدبلوماسية بهدف متابعة القضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الشاب الإيطالي يعمل في إسبانيا منذ أربع سنوات في مجال العلاقات العامة.

وأوقفت السلطات المصرية كالوجيرو نيكولا فالينزا عند وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادما من مدينة برشلونة الإسبانية بغرض التحقيق.

المصدر: وكالة "أكي" الإيطالية