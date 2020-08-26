مسؤول: واشنطن مستعدة للمساعدة في تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل

قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية خلال زيارة الوزير مايك بومبيو للمنامة، إن الولايات المتحدة ستساعد في تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل إذا دعت الحاجة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله: "إذا كان بإمكاننا أن نساعد في تسهيل التطبيع مع البحرين فنحن مستعدون".

وأضاف: "أعتقد أن قرار الإمارات يخلق مناخا يجعل من الأسهل أن تحذو دولة أخرى حذوها، والمزيد من الدول بعد ذلك".

إقرأ المزيد

ويقوم بومبيو بجولة في الشرق الأوسط بعد الإعلان في 13 أغسطس عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بوساطة أمريكية.

ولدى وصوله إلى البحرين، اليوم الأربعاء، قال بومبيو إنه من الضروري الاستفادة من زخم الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي. وتضمنت جولة بومبيو زيارة القدس والسودان والبحرين والإمارات وسيتوجه إلى سلطنة عمان غدا الخميس.

وكانت البحرين قد رحبت بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل بعد وقت قصير من الإعلان عنه وقالت إنه يعزز فرص السلام في المنطقة.

المصدر: رويترز