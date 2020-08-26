قطر تعيد فتح المساجد لجميع الصلوات بدءا من أول سبتمبر

قالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر اليوم الأربعاء، إنه تقرر إعادة فتح المساجد في أنحاء البلاد لأداء الصلوات اليومية وصلاة الجمعة انطلاقا من أول شهر سبتمبر.

وذكر البيان أن هذا سيكون جزءا من المرحلة الرابعة والأخيرة من خطة بدأت في 15 يونيو لرفع قيود احتواء فيروس كورونا تدريجيا.

وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 244 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة من بينها 230 إصابة محلية و14 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

وأضافت أن 240 حالة تعافت ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين في قطر إلى 114558.

المصدر: وكالات