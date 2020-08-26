نصر الله: ما حصل في جنوب لبنان أمر مهم وحساس ولن أعلق عليه الآن

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، إن ما حصل في جنوب لبنان يوم الثلاثاء، "أمر مهم وحساس"، مضيفا أنه لن يعلق على الموضوع الآن وسيترك ذلك إلى وقت لاحق.

ووجه نصرالله تحية للجرحى وعوائلهم وكل من تواجدوا بالساحات ولبوا النداء.

إقرأ المزيد

وأضاف أنه بالرغم من كل التضحيات والصعاب لا يزالون يصبرون ومنهم من يحمل جراحه ويذهب إلى الجبهات.

وأفادت القوات الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بأنه تم إطلاق النار على موقع للجيش دون وقوع إصابات.

وأضافت أن الحادث الأمني ​​في الشمال بالتحديد بدأ بإطلاق نار على موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود، ولم يصب أحد.

وتفقد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، يوم الأربعاء، المنطقة الشمالية العسكرية في أعقاب إطلاق نار على الحدود مع لبنان.

وخلال الزيارة استمع كوخافي إلى استعراض عملياتي من القادة وأجرى تقييما للوضع لبحث التطورات الأخيرة في الجبهة الشمالية والاستعداد لسيناريوهات محتملة.

وأثنى رئيس الأركان على "القدرات العملياتية والاستخبارية للقوات في الميدان ومستوى جهوزيتها".

وأكد أن "الجيش سيواصل الحفاظ على حالة استعداد كبيرة لضمان أمن السكان وسيادة دولة إسرائيل".

المصدر: وكالات