بومبيو يلتقي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الإماراتيين

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، محادثات في أبو ظبي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني للبلاد، طحنون بن زايد.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان، بأن الطرفين بحثا خلال المحادثات القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ووحدة منطقة الخليج ونفوذ إيران "الخبيث" في المنطقة.

ويقوم بومبيو بجولة خارجية بدأت من إسرائيل التي زار بعدها كلا من السودان والبحرين ليصل الأربعاء إلى الإمارات، وذلك في الوقت الذي كثفت فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهودها لدفع مجموعة من الدول العربية إلى توقيع اتفاقات سلام مع الجانب الإسرائيلي.

وفي هذا السياق أعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

كمال تسعى الولايات المتحدة إلى "توحيد الصف" بين دول الخليج العربية في ظل الأزمة المستمرة في المنطقة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، بهدف التركيز على مواجهة "التهديد الإيراني".

المصدر: وكالات