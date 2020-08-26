بومبيو: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي أهم خطوة تجاه السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاما

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن اتفاق تطبيع العلاقات الذي توصلت إليه مؤخرا الإمارات وإسرائيل يمثل "أهم خطوة تم اتخاذها نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاما".

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وقال بومبيو، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء، عبر "تويتر"، خلال زيارة يقوم بها إلى الدولة الخليجية: "يسرني أن أصل إلى الإمارات وأن أهنئ الشعب الإماراتي بالتوصل إلى اتفاق إبراهيم التاريخي، الذي يمثل أهم خطوة تجاه السلام في الشرق الأوسط منذ 25 عاما".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن تسهم زيارته في "تطوير هذه الدفعة للتوجه نحو السلام في المنطقة".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وبعد توقيع هذا الاتفاق أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

ويقوم بومبيو بجولة خارجية بدأت من إسرائيل التي زار بعدها كلا من السودان والبحرين ليصل الأربعاء إلى الإمارات، وذلك في الوقت الذي كثفت فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهودها لدفع مجموعة من الدول العربية إلى توقيع اتفاقات سلام مع الجانب الإسرائيلي.

المصدر: RT