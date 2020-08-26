العراق يسجل 3837 إصابة و72 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاربعاء، تسجيل 3837 إصابة و72 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 20359 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1502546 نموذجاً".

وأضافت: " كما تم تسجيل 3454 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 157215 حالة منذ ظهور الفيروس في العراق".

ومنذ ظهور جائحة كورونا في العراق بلغ مجموع الإصابات المسجلة رسميا 215784 إصابة، أما الوفيات فوصلت إلى 6668 وفاة.

المصدر: RT