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الجيش اللبناني يكشف عن الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية (صور)

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يكشف عن الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية (صور)
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أصدر الجيش اللبناني بيانا عن الاعتداءات الإسرائيلية التي وقعت ليلة الثلاثاء، منوها بالأماكن التي تم استهدفها داخل الأراضي اللبنانية.

وجاء في بيان الجيش، اليوم الثلاثاء: استهدفت مروحيّات تابعة للعدو الإسرائيلي بعد منتصف ليل الثلاثاء مراكز تابعة لجمعية "أخضر بلا حدود" البيئية داخل الأراضي اللبنانية، وذلك عبر إطلاق 3 صواريخ في خراج بلدة راميا، و8 صواريخ في خراج بلدة عيتا الشعب، إضافة إلى صاروخين أُطْلِقا من داخل موقع تل الراهب على خراج البلدة نفسها.

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كما استهدفت مروحيّات تابعة للقوات الإسرائيلية مركزا للجمعية المذكورة في محمية عيترون، ما أدى إلى اندلاع حريق داخلها.

وسبقت ذلك اعتداءات في الليلة نفسها عبر إطلاق 117 قذيفة مضيئة، وحوالي 100 قذيفة، قسم منها متفجّر والآخر فوسفوري، في خراج بلدات: ميس الجبل وحولا ومارون الراس وعيترون، داخل الأراضي اللبنانية، ما سبّب اندلاع حرائق في الأحراج، وأضرارا مادية في أحد المنازل، وفي حظيرة ماعز عائدة إلى أحد المواطنين، ونفوق عدد من رؤوس الماعز، كما سُمع دوي عشرات الانفجارات داخل مزارع شبعا المحتلة.

المصدر: قيادة الجيش اللبناني

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