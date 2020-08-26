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الرئيس اللبناني: اجراءات سريعة اتُخذت بعد "زلزال" بيروت

أخبار العالم العربي

الرئيس اللبناني: اجراءات سريعة اتُخذت بعد
Reuters
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قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن "الزلزال الكارثي الذي ضرب بيروت استوجب اجراءات سريعة اتخذت من الاجهزة كافة وفقا للصلاحيات".

وأضاف عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: "اليوم هناك ضرورة لتنسيق الجهود كافة من أجل مزيد من الفاعلية والسرعة".

وأعرب عون عن الشكر لجميع الدول التي سارعت لدعم لبنان في محنته.

كما شدد على ضرورة أن تتسم عملية توزيع المساعدات من قبل الجهات المختصة، بالشفافية والعدالة، وأيضا بالسرعة وعدم التباطؤ.

المصدر:الرئاسة اللبنانية

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