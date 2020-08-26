الرئيس اللبناني: اجراءات سريعة اتُخذت بعد "زلزال" بيروت

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن "الزلزال الكارثي الذي ضرب بيروت استوجب اجراءات سريعة اتخذت من الاجهزة كافة وفقا للصلاحيات".

وأضاف عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: "اليوم هناك ضرورة لتنسيق الجهود كافة من أجل مزيد من الفاعلية والسرعة".

وأعرب عون عن الشكر لجميع الدول التي سارعت لدعم لبنان في محنته.

كما شدد على ضرورة أن تتسم عملية توزيع المساعدات من قبل الجهات المختصة، بالشفافية والعدالة، وأيضا بالسرعة وعدم التباطؤ.

الرئيس عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: الزلزال الكارثي الذي ضرب بيروت استوجب اجراءات سريعة اتُخذت من كافة الاجهزة وفقاً للصلاحيات. اليوم هناك ضرورة لتنسيق كافة الجهود من اجل مزيد من الفعالية والسرعة pic.twitter.com/KIMzyocGqB — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 26, 2020

الرئيس عون: اجدد الشكر لجميع الدول التي سارعت لدعم لبنان في محنته، واعيد التشديد على ضرورة ان تتسم عملية توزيع المساعدات من قبل الجهات المختصة، بالشفافية والعدالة وايضاً بالسرعة وعدم التباطؤ — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 26, 2020

المصدر:الرئاسة اللبنانية