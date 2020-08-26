مصر.. نجل مبارك يوجه رسالة لقائد الجيش السوداني بعد تصريحاته حول حلايب وشلاتين (فيديو)

انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الانتقالي الحاكم في السودان وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، حول حلايب وشلاتين.

الفريق البرهان (ونرفع علم السودان فى حلايب وشلاتين !)اتفاقية ترسيم الحدود عام ١٨٩٩ توضح الحدود المصرية السودانية و تثبت ان منطقة حلايب وشلاتين مصرية تقع داخل نطاق القطر المصرى ، ياريت حد يفهم الاخ ده ان حلايب وشلاتين ارض مصرية وتخضع للسيادة المصرية و بلاش النفخة الكدابة دي🤔 pic.twitter.com/8Tlz9o5Gs4 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 25, 2020

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وقال علاء مبارك، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، مرفقا معها مقطع فيديو للبرهان، إن "اتفاقية ترسيم الحدود عام 1899 توضح الحدود المصرية السودانية وتثبت أن منطقة حلايب وشلاتين مصرية تقع داخل نطاق القطر المصري".

وأضاف: "يا ريت حد يفهم الأخ ده أن حلايب وشلاتين أرض مصرية وتخضع للسيادة المصرية وبلاش النفخة الكدابة دي"، على حد تعبيره.

وكان البرهان قال، خلال مخاطبته ضباط وصف وجنود القوات المسلحة بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بكرري، بولاية الخرطوم، في إطار احتفالات القوات المسلحة بعيدها الـ66، إن القوات المسلحة "لن تفرط في شبر من أرض السودان".

وأضاف: "حقنا ما بنخليه ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفي كل مكان من السودان".

المصدر: RT