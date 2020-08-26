الكويت.. النائب العام يأمر بسرية التحقيقات في قضية الإيراني صالحي ويهدد المخالفين

أمر النائب العام الكويتي، ضرار العسعوسي، بجعل التحقيق سريا في قضية "الإيراني فؤاد صالحي" المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن النائب العام أمر بجعل التحقيق في القضية (رقم 1942/2020 حصر العاصمة المقيدة بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية)، سريا، والذي تضمن قيام أحد المتهمين في القضية، وهو إيراني الجنسية، بممارسة الرشوة وغسل الأموال.

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وذكر بيان صحفي صادر من النيابة العامة أن أمر المنع جاء نظرا لما تداول بوسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذه القضية والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، الأمر الذي يسئ إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، ويمس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته.

وشدد البيان على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، مؤكدا أن المنع يأتي حرصا على عدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت إدانتهم.

وأوضح البيان أنه ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة حظر النشر في هذه القضية. ولفت إلى أن النيابة العامة سوف تقوم بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.



المصدر: القبس الكويتية