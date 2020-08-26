الأسد يصدر مرسوما بحل مجلس مدينة اللاذقية

مجلس مدينة اللاذقية عن صفحة المجلس في الفيسبوك

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم بحل مجلس مدينة اللاذقية الساحلية وهي المرة الثانية التي يحل فيها المجلس بمرسوم.

وجاء المرسوم 215 بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23 آب 2011 وتعديلاته، ولم يتضمن ذكرا لأسباب حل المجلس.

وكان الأسد أصدر قبل نحو عام مرسوما بحل مجلس المدينة (بعد نحو عام على انتخابه أيضا)، المؤلف من 49 عضوا، وتم انتخاب مجلس جديد ترأسه أحمد حلاق في 28/1/2020.

ويختص المجلس بمتابعة ومعالجة القضايا الخدمية المتعلقة بمدينة اللاذقية، وهو يعمل بالتنسيق مع مجلس المحافظة الذي يرأسه المحافظ.

وتجيز المادة 122 "لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال تسعين يوما من تاريخ الحل".

المصدر: RT