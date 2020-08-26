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بومبيو بحث "الاستقرار الإقليمي" مع ولي عهد البحرين

أخبار العالم العربي

بومبيو بحث
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بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاستقرار الإقليمي ووحدة الخليج مع ولي عهد البحرين، ضمن جولة له في الشرق الأوسط، بعد الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات على تطبيع العلاقات.

ونشر بومبيو تغريدة في حسابه على تويتر: "التقيت اليوم ولي عهد البحرين صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة. ناقشنا أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".

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ونشر وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة أخرى: "تشرفنا بلقاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في البحرين، وشكرته على صداقتنا المستمرة وشراكتنا الاستراتيجية. نظل ملتزمين ببناء السلام والأمن لدفع المزيد من الوحدة بين دول الخليج، ومواجهة التهديد الإيراني".

تأتي زيارة بومبيو إلى البحرين بعد زيارة قام بها إلى السودان، أمس الثلاثاء، قادما من إسرائيل، في جولته الرسمية لعدد من الدول العربية بعد عملية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل التي حصلت مؤخرا بوساطة أمريكية.

المصدر: وكالات

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