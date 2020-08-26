بومبيو بحث "الاستقرار الإقليمي" مع ولي عهد البحرين

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاستقرار الإقليمي ووحدة الخليج مع ولي عهد البحرين، ضمن جولة له في الشرق الأوسط، بعد الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات على تطبيع العلاقات.

ونشر بومبيو تغريدة في حسابه على تويتر: "التقيت اليوم ولي عهد البحرين صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة. ناقشنا أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".

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ونشر وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة أخرى: "تشرفنا بلقاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في البحرين، وشكرته على صداقتنا المستمرة وشراكتنا الاستراتيجية. نظل ملتزمين ببناء السلام والأمن لدفع المزيد من الوحدة بين دول الخليج، ومواجهة التهديد الإيراني".

Met today with Crown Prince of Bahrain, His Royal Highness Salman bin Hamad Al Khalifa. We discussed the importance of building regional peace and stability, including the importance of Gulf unity and countering Iran’s malign influence in the region. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 26, 2020

Honored to meet with His Majesty Hamad bin Isa Al Khalifa in Bahrain. I thanked him for our continued friendship and strategic partnership. We remain committed to building peace and security to advance greater unity among Gulf countries, and counter the threat from Iran. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 26, 2020

تأتي زيارة بومبيو إلى البحرين بعد زيارة قام بها إلى السودان، أمس الثلاثاء، قادما من إسرائيل، في جولته الرسمية لعدد من الدول العربية بعد عملية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل التي حصلت مؤخرا بوساطة أمريكية.

المصدر: وكالات