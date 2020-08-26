تعرض ابنة نائب لبناني للخطف

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، أن ابنة أحد النواب في محافظة الشمال تعرضت لعملية خطف من قبل أحد الأشخاص المحيطين بوالدها، والذين يعملون معه.

وبحسب موقع "لبنان 24" نقلا عن مصادر مطلعة، تمت عملية الخطف بعد قيام الخاطف باصطحاب الفتاة القاصر (16 عاما) الى السكن الصيفي الخاص بالنائب، ما استدعى قيام موكب الأخير بملاحقة الأوّل، ما أدى لحصول اشتباك مسلح بين الموكب وشبان كانوا مع الخاطف.

ومن ثم تطور الاشتباك، ما أدى إلى احتراق احدى سيارات الموكب عبر طريق فرعي، من دون وقوع إصابات.



وتجري اتصالات مكثفة لمنع تطور الموضوع، وقد عادت الفتاة إلى منزلها.

المصدر: لبنان 24