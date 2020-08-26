قوات روسية تنصب جسرا عائما فوق الفرات بدير الزور لنقل المعدات العسكرية

أعلنت القوات الروسية في سوريا نصب جسر متحرك فوق نهر الفرات بسوريا، لعبور الآليات العسكرية في دير الزور، بالتعاون مع القوات السورية.

وأوضح متحدث باسم القوات الروسية في سوريا أنه تم اختيار الموقع لنصب الجسر فوق نهر الفرات، مع مراعاة عمق وقوة التيار، مشيرا إلى أن "أكثر من أربعة أمتار ونصف (عمق) - هو مستوى خطير، أي أن الجسر العائم قد لا يبقى على حافة الماء، ويمكن ببساطة أن تحمله المياه أو تغمره".

المصدر: نوفوستي