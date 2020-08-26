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مجلس الشعب السوري يوجه 9 رسائل دولية وإقليمية من أجل الحسكة

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مجلس الشعب السوري يوجه 9 رسائل دولية وإقليمية من أجل الحسكة
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وجهت رئاسة مجلس الشعب السوري 9 رسائل إلى رؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والجمعيات البرلمانية الإقليمية والعربية، وطالبتهم بـ"الضغط" على الجانب التركي فيما يخص أزمة مياه الحسكة.

وبحسب بيان مجلس الشعب (البرلمان)، وجه رئيس المجلس، حموده صباغ، 9 رسائل (متطابقة) باسم مجلس الشعب السوري إلى رؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والجمعيات البرلمانية الإقليمية والعربية، استنكر فيها "الجريمة المستمرة التي يرتكبها النظام التركي ومرتزقته بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وجوارها".

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وطالب صباغ رؤساء وأعضاء البرلمانات في جميع المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية بضرورة "ممارسة أشكال الضغط كافة على النظام التركي للإيقاف الفوري لهذه الجريمة النكراء وإيصال مياه الشرب فورا إلى أكثر من مليون مواطن سوري في مدينة الحسكة وجوارها".

مجلس الشعب السوري يوجه 9 رسائل دولية وإقليمية من أجل الحسكة

المصدر: رئاسة مجلس الشعب السوري

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