شاهد ماذا فعل طالب فلسطيني من أجل والدته خلال حفل تخرجه !

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطالب فلسطيني تحدى جامعته في يوم تخرجه حين منعه الأمن من إصطحاب والدته على منصة التخرج لإستلام دبلوم التخرج.

ويظهر الطالب بالفيديو المتداول لحظة صعوده إلى منصة التكريم بحفل التخرج في إحدى الجامعات بغزة، بحسب ما قاله ناشطون، ممسكا بيد والدته، وتفاجأ بأحد المنظمين يقوم بمنعه من الصعود مع والدته، فما كان منه إلا أن خلع روب التخرج، وأمسك مرة أخرى بيد والدته وصعد بها على المنصة واحتضنها وقبل رأسها صارخا: "أمي أكبر من كل الجامعة" والبعض أشار إلى أنه قال "أنا أمي في كل الجامعة"، وسط تهليل وتصفيق الحضور.

ما بعرف ايش الفايدة من انك تنكد على خريج فرحته و فرحة امه، خرب الحفل لما طلعت معه و هي فخورة و مبسوطة فيه؟

الشاب ما قصر و كفو و الله انك دكر♥️



"أنا امي بكل الجامعة"♥️ pic.twitter.com/1VEZ4Dfvk9 — Shehab Ahmed 🌐 (@Shehab3011) August 24, 2020

في غزة...

بكل عفوية أرادت الأم أن تفرح بتخرج ابنها..وأراد هو أن يسعد قلبها

بأن تجلس جانبه على المنصة.

رفض أمن الجامعة ب بروتوكولاته السخيفة، فما كان من الخريج إلا أن قام وخلع روب التخرج..وقال

بأعلى الصوت.."أمي اكبر من جامعتك"



فلتسقط القوانين تحت أقدام الأمهات💕 pic.twitter.com/OoYmfY1KXX — WaFaa'🇵🇸 (@ElyanWafa2) August 24, 2020

خلال حفل تخرج في إحدى جامعات غزة..

أمن الجامعة منع شاب من اصطحاب أمه إلى منصة التخرج عند تكريمه، فخلع ثوب تخرجه، وصعد بأمه رغماً عن الجميع وصرخ أمام الحضور : "أمي عن كل الجامعة".#خلف_بن_هذالpic.twitter.com/ysELmg47In — Nurse.Imad Osama (@ImadNurse) August 24, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي