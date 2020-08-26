"طه حسين تونس".. أول وزير كفيف في تاريخ الحكومات التونسية

ضمت قائمة وزراء الحكومة التي اقترحها رئيس الحكومة التونسي المكلف، هشام المشيشي، اسم الكفيف وليد الزيدي، كوزير للثقافة، ليكون بذلك أول وزير كفيف في تاريخ الحكومات في تونس.

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ويعد الزيدي أول كفيف تونسي ناقش قبل سنة أطروحة الدكتوراه وتحصل عليها، في تخصص اللغة واللسانيات بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة، التي وصفته بأنه "طه حسين التونسي".

وإذا تم بالفعل تعيين الزيدي، البالغ من العمر 34 عاما فقط، وزيرا للثقافة فسيشكل ذلك سابقة في تونس، فقد سبقه في مصر الأديب الكفيف طه حسين، الذي عينه الرئيس الراحل أنور السادات، وزيرا للثقافة.

وقام الزيدي بتدريس الترجمة والبلاغة، وكان مهتما بالمشاركة في الأنشطة الثقافية، ويشرف على تنشيط "نادي الرؤى الأدبية" بدار الثقافة بتاجروين، لصقل المواهب الأدبية الشابة، كما ينتج برنامجا أدبيا بإذاعة الكاف.

المصدر: وسائل إعلام تونسية