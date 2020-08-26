مصر.. العثور على أم وطفليها مذبوحين في ظروف غامضة

عثر الأهالي في محافظة البحيرة المصرية، مساء الثلاثاء، على 3 جثث من أسرة واحدة مذبوحين داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وقالت مصادر أمنية إنها تلقت بلاغا من الأهالي في مدينة كفر الدوار يفيد بالعثور على جثة سيدة وطفليها مذبوحين داخل منزلهم.

وانتقل رجال المباحث على الفور لمكان الواقعة، وتم فرض طوق أمني حول المنزل والتحفظ على الجثث، لمباشرة التحقيق في الجريمة.

وأفاد موقع "اليوم السابع" بأن حالة من الذعر والهلع سادت بين أهالي منطقة منشية النصر، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بعد العثور علي 3 جثث لربة منزل ونجليها مذبوحين داخل منزلهم.

وتوافد عدد كبير من أهالى المنطقة على منزل الضحايا وسط حالة من الهلع الشديد.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالعثور على جثة سيدة (23 عاما) وطفلين (3 سنوات) مذبوحين داخل منزلهم.

وقام مدير النيابة العامة بمناظرة جثامين الضحايا، وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك مع تحليل dna للجثث ودماء مسرح الجريمة.

كما قررت النيابة تكليف المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة وملابساتها.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية