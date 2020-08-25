السفير القطري يصل إلى غزة للتوسط بين حماس وإسرائيل

وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، مساء أمس الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون–إيرز.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن مبعوث قطر وصل إلى القطاع للاتفاق على خفض التوتر بين حركة حماس وإسرائيل، مضيفة أنه جاء حاملا منحة مالية قطرية، لكنها لن توزع قبل الموافقة على وقف إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل.

ومن المنتظر أن يجتمع العمادي مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار لبحث مطالب الحركة ونقل الرسائل والردود الإسرائيلية على مطالب الحركة.

وكانت شرطة غزة قالت "إن طواقمنا أمنت دخول السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان، والوفد المرافق لهما إلى القطاع".

المصدر: وكالات